Saman Abbas, le ultime immagini esclusive prima della scomparsa

I capelli raccolti senza la tunica, una spalla scoperta, i pantaloni di un colore acceso, un paio di sneakers bianche (non approvate dalla famiglia) e tra le mani il cellulare, porta di accesso verso il mondo esterno.

Si presenta in questo modo Saman Abbas nelle ultime immagini che la ritraggono prima della scomparsa dello scorso 29 aprile. Come mostrato nella sequenza esclusiva di "Dritto e Rovescio", la 18enne pakistana viene immortalata insieme al fratello alle 19.15 mentre lascia il casolare bianco di Novellara (Reggio Emilia), in cui viveva, per raggiungere quello degli zii.

Poco dopo, alle 19.33, zio e cugini vengono immortalati mentre vanno a scavare con delle pale - secondo gli inquirenti - una fossa per Saman, che uccideranno da lì a poco.