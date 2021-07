Saman Abbas, sospese le ricerche del corpo dopo 67 giorni

Sospese dopo 67 giorni le ricerche nell'area dell'azienda agricola di Novellara (nel Reggiano) dove viveva la famiglia di Saman Abbas e dove si pensa sia sepolto il corpo della 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato . In più di due mesi sono stati impiegati 500 carabinieri, unità cinofile, vigili del fuoco e polizia, geo scanner in hd, elettromagnetometri e droni.

Le indagini proseguono In base a quanto riferito dai militari, proseguiranno invece le attività investigative sia per trovare elementi utili al rinvenimento del corpo della giovane, sia per trovare i latitanti ritenuti responsabili dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della ragazza.

Al momento sono 5 gli indagati per la sparizione di Saman Per la sua sparizione, al momento, cinque persone sono iscritte nel registro degli indagati: i genitori della 18enne, per cui è stata presentata la rotatoria internazionale per il loro fermo, uno zio e due cugini.