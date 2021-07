Saman, il fidanzato: "Sento che è viva"

Ansa

Il fidanzato di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa a Novellara (Reggio Emilia), non crede che la giovane sia morta. "Me lo dicono cuore e testa. Secondo me è viva, tenuta segregata da qualche parte dallo zio Danish e dal cugino Nomanhullaq. Che, non a caso, sono irreperibili esattamente come i genitori", spiega al Giorno Ajub Saquib, 21 anni, pakistano punjabi, che pensa che la ragazza potrebbe trovarsi in Francia o in Spagna.