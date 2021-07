Saman, il verbale dello zio Danish prima di fuggire: "L'ho vista andare via con una valigia"

"Già è scappata altre volte, la prima per andare in Belgio. Lì abbiamo scoperto che voleva sposare un ragazzo, è stata via un paio di mesi". "Quarto Grado", per la prima volta, mostra il verbale di Danish Hasnain, l'uomo accusato dell'omicidio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) lo scorso 30 aprile: "In seguito è andata in Pakistan - raccontava l'uomo - quando è tornata, i genitori le hanno trattenuto i documenti per evitare che scappasse ancora. Ora è di nuovo andata via".

Danish poi parla di come la ragazza sia riuscita a riavere i suoi documenti: "La sorella della madre è malata - aveva detto - anche Saman voleva andare in Pakistan e i genitori hanno preso i biglietti dell'aereo e le hanno ridato i documenti. Così ore è di nuovo andata via". L'uomo poi aveva aggiunto: "Io l'ho vista andare via di casa, ero nella mia camera e mi sono affacciato alla finestra, è uscita di casa a piedi con la valigia e poi qualcuno è venuta a prenderla in auto".