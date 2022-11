Saman Abbas, in esclusiva a "Quarto Grado" le immagini del padre in tribunale in Pakistan

"Quarto Grado" mostra, in esclusiva, le immagini del padre di Saman Abbas, Shabbar, in tribunale in Pakistan, dove, al procuratore aggiunto, ha dichiarato che la figlia non solo è ancora viva ma è stata presa in affidamento dai servizi sociali italiani.

Nel video, in particolare, l'uomo, che indossa dei pantaloni e un camicione bianchi, oltre a una giacca grigia, sale velocemente le scale proteggendosi il volto con la mano destra.

Shabbar è accusato dalla procura di Reggio Emilia di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere in concorso con altri quattro familiari per la scomparsa della figlia 18enne, avvenuta a Novellara (RE), la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021.