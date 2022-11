Saman, lo zio avrebbe portato gli inquirenti al casolare diroccato

Gli scavi e lo zio - I lavori di scavo erano stati avviati nel pomeriggio di venerdì ed erano continuati fino a sabato, alla presenza dei carabinieri che stanno svolgendo le indagini. La circostanza della presenza di Hasnain, riferita da alcuni media, ha trovato conferma da fonti qualificate, arrivate dopo le anticipazioni di Quarto grado.

Qualche giorno per l'esumazione del corpo - Ci vorrà qualche giorno per l'esumazione del corpo, rinvenuto sotto più di due metri di terra nei pressi del rudere. Come aveva già detto il procuratore Gaetano Calogero Paci, si dovrà fare richiesta di incidente probatorio urgente alla Corte di assise per procedere con una perizia nel contraddittorio delle parti, dal momento che è già stato fissato il processo. Saranno dunque probabilmente i giudici a nominare un perito per dare il via alle operazioni che prevederanno anche l'estrazione del Dna per avere la conferma che si tratti di Saman Abbas. Intanto, il sopralluogo di sabato dei Ris ha avuto anche il compito di mettere in sicurezza gli spazi.