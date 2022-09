Saman Abbas, il padre accusato di omicidio in Italia vive tranquillo in Pakistan: le immagini inedite di Quarto Grado

Un

di Anna Boiardi mostra in diretta a ", la giovane pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 dalla sua abitazione di Novellara, nel Reggiano, mentre partecipa a unanel distretto diin. Si tratta del 29 agosto di quest'anno per il calendario islamico esfila per le strade deserte del paese con la sua gente, una processione molto sentita dallache dura quaranta giorni e non ammette donne ma solo uomini e bambini.

Ad aprire il corteo è proprio il padre di

Saman Abbas

Shabbar

il padre della giovane pakistana uccisa

, accusato in Italia di omicidio premeditato, sequestro e soppressione di cadavere della figlia. Con indosso i calzari tradizionali scuri, il caftano immacolato e sulla spalla sinistra un drappo lungo e arrotolato,si batte il petto a ritmo del canto, gesto che vuol dire dolore per chi è morto nel mese della Muharram.