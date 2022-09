Caso Saman Abbas, i parenti giurarono sul Corano di non parlare del delitto

Saman, estradato in Italia lo zio arrestato in Francia per l'omicidio Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Tgcom24 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

A raccontare della circostanza è stato un

detenuto compagno di cella di un cugino

tutta la sequenza dell'omicidio

processo per omicidio

il padre

la madre

lo zio

due cugini

di Saman. Il verbale con il quale la polizia penitenziaria ha raccolto la testimonianza è datato 4 marzo: il detenuto ha raccontato agli agenti della ragazza così come riferitagli dal cugino della giovane. Ora il documento è stato inserito agli atti del processo per omicidio, che si aprirà davanti al Tribunale di Reggio Emilia il 10 febbraio 2023: imputati sono il padre della ragazza, Shabbar Abbas, la madre, Nazia Shaheen, lo zio, Danish Hasnain, e due cugini di Saman, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq.

Il racconto dell'omicidio

avvolto il corpo in un sacco

hanno fatto a pezzi il corpo

bruciato i vestiti

Il ruolo del cugino Ikram Ijaz, secondo il racconto del detenuto, "è stato quello di bloccare le gambe della ragazza mentre Danish Hasnaininsieme a un altro familiare attualmente in Spagna, tale Nomanulhaq". Subito dopo l'omicidio, prosegue il verbale, "hannodi plastica, tipo quella utilizzata per le serre e messa su di una bicicletta e si sono incamminati verso un canale che hanno attraversato, con l'acqua che arrivava fino al petto. Una volta usciti dall'acqua, Nomanulhaq teneva il cadavere e Ijaz la bicicletta. Arrivati sul posto, Ijaz è tornato a casa ed è subentrato un'ulteriore persona, un altro zio di Saman. Quindi, quest'ultimo con Danish e Nomanulhaqe gettato chissà dove. Sono tornati tutti a casa e hannoindossati per evitare che le forze di polizia potessero trovare tracce di sangue della povera Saman".

Il giuramento sul Corano

al delitto avrebbero preso parte alti parenti

giuramento sul Corano

In un altro verbale, il compagno di cella del parente di Saman racconta cheche non sono tra gli imputati. "Tutta la famiglia, in merito all'omicidio premeditato, ha fatto un accordo, tipodi non rivelare mai l'omicidio e le modalità di esecuzione, che riguardava tutti i partecipanti e tutte le persone a conoscenza dei fatti".

Le immagini delle telecamere

con una pala

Le telecamere della casa di Novellara dove abitava Saman hanno immortalato la ragazza e la mamma in abiti tradizionali intorno alle 23.05, circa un'ora prima della morte della 18enne, e anche queste immagini, così come i verbali delle testimonianze raccolte dalla polizia penitenziaria, sono agli atti del processo. In altre immagini si vedono i due cugini indagati il giorno prima della scomparsa di Samane il padre che esce di casa poco prima della scomparsa della ragazza.

Nei tre frame relativi al video del 29 aprile si vedono alcuni parenti di Saman Abbas, la ragazza scomparsa nel Reggiano. Secondo le ipotesi investigative, i tre uomini potrebbero essere stati ripresi mentre si dirigevano a scavare una fossa.

Il movente del delitto

rifiutato un matrimonio combinato

Secondo le indagini, Saman, il cui corpo non è mai stato trovato, è stata uccisa perché avevain Pakistan e voleva vivere la propria vita.