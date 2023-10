15 ottobre 2023 11:43

Rimini, tenta di avvelenare il marito con il topicida: 46enne ai domiciliari

Una cittadina moldava mescolava la sostanza tossica nel cibo e avrebbe mandato spesso l'uomo in ospedale. I medici avrebbero fatto scattare l'allarme. Per lei, braccialetto elettronico in attesa del processo