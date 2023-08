Lodi, gli cade il ciuccio in giardino mentre gioca: bambino di due anni avvelenato dal topicida

Perso di vista per pochi attimi

I genitori, secondo il racconto di "Repubblica", lo avevano momentaneamente perso di vista nell'abitazione di San Martino in Strada, dove vivono con il figlio, e proprio in quel momento il piccolo ha perso il ciuccio venendo così a contatto con la sostanza tossica. Il bambino si è subito sentito male ed è stato portato in ospedale in elisoccorso.