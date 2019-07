Rimini, 79enne cerca di uccidere il compagno 83enne con il veleno per topi

A Rimini una 79enne, già vedova per due volte, ha confessato di aver tentato di uccidere il compagno 83enne con il veleno per topi. La donna somministrava piccole dosi giornaliere per non destare sospetti, somministrate nella minestra o direttamente in bocca all'uomo. Ha raccontato di averlo fatto esclusivamente per soldi, preoccupata che i figli perdessero la casa o che fosse costretta a lasciare la propria.