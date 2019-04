Rimini, coppia di 85enni troppo focosa: la famiglia di lei sporge denuncia

A riportare la notizia è Rimini Today secondo cui l'attempato Romeo è un 85enne ancora arzillo, frequentatore di balere locali (siamo nella Valconca) e soprattutto gran utilizzatore di viagra. Nonno felice ha allacciato una relazione, prima di amicizia e poi sentimentale con una sua coetanea. I parenti della nostra Giulietta, però, hanno da subito osteggiato questa storia.



Pare che i due nonnetti si dessero molto da fare sotto le lenzuola arrivando a compiere le loro performance fino a tre volte al giorno. Per porre freno a queste esuberanze, la famiglia di lei ha anche piazzato una badante in casa ma a quanto pare non è servito a un granché: in ogni momento di distrazione il nostro Romeo si intrufolava in casa.



Secondo i familiari, la nonnina soffre di un eccesso di libido senile che però, anche a causa di altri problemi legati all'età, non le permettono di ricordare nulla di quanto accade in casa. Quando una nipotina, andando a trovare la nonna, ha trovato la coppia in piena "battaglia" erotica in camera da letto, i familiari hanno detto basta. E quindi si sono rivolti a un legale. Ma la provincia si sa, è piccola e mormora e la notizia non è potuta rimanere segreta per tanto tempo.