Riccione, 21enne muore dopo un tuffo in piscina

Un 21enne è morto dopo essersi tuffato nella piscina del Grand Hotel di Riccione.

Il giovane, di origini senegalesi, era in compagnia di amici e aveva pagato il biglietto per accedere alla struttura aperta al pubblico. Il 21enne si è tuffato in acqua quando l'addetto al salvataggio era in pausa e ha probabilmente accusato un malore. Inutili i soccorsi del 118 : il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine.