Rave party Modena, oscurato con vernice spray l'obiettivo della telecamera di "Mattino Cinque"

Ha oscurato l'obiettivo della telecamera dell'operatore di "Mattino Cinque" con uno spray di colore blu. Si tratterebbe dell'atto di protesta di un partecipante al rave party di Modena durante le operazioni di sgombero da parte della polizia. Il rave party - al quale hanno parteciato centinanaia di persone, organizzato in un capannone abbandonato nella zona di Modena - è iniziato sabato sera e i promotori dell'evento avevano espresso l'intenzione di andare avanti fino a martedì. "Hanno oscurato con della vernice blu l'obiettivo della telecamera", racconta Marcello Piazzano l'inviato di "Mattino Cinque" mentre descrive la reazione dei giovani presenti durante le operazioni di sgombero. "Urlano alla polizia di andarsene", continua il giornalista.

Le operazioni di sgombero sono iniziate in maniera morbida: le forze dell'ordine hanno dapprima avviato una trattativa con i partecipanti del rave rimanendo per ore all'esterno del capannone. Quando la polizia si è avvicinata allo stabile, dopo un primo momento di tensione, molti dei ragazzi presenti hanno lasciato l'edificio e si sono riversati in autostrada con i loro mezzi. Altri hanno iniziato a smontare le casse e le strutture usate per il rave. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato oltre 600 persone.