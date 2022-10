Modena, migliaia a rave party Halloween: chiuse uscite autostradali | Il ministro Piantedosi ordina di liberare l'area

L'evento "Witchtek" stato segnalato da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1.

Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l'intenzione è quella di rimanere fino a martedì.

A quanto si apprende, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave party organizzato e liberare l'area al piu' presto. Già lunedì Piantedosi porterà in Cdm, per un primo esame, una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.