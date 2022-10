Rave party Modena, sgomberato il capannone: i partecipanti hanno lasciato l'area

Polizia: "Edificio pericolante, va sequestrato" - Il rave party in un capannone abbandonato nella zona di Modena aveva preso il via sabato sera. Le operazioni di sgombero sono iniziate in maniera morbida: le forze dell'ordine hanno imbastito una trattativa con i partecipanti al rave. "Non entriamo, siamo qui perché l'edificio è pericolante e va posto sotto sequestro. Non siamo qui per voi, ma per la struttura che è pericolosa. Non entriamo. Non ci interessa cosa fate, noi siamo a presidio della struttura", ha detto un funzionario di polizia rivolgendosi ai partecipanti.

Occupanti si allontanano - Quando le forze dell'ordine si sono avvicinate al capannone, dopo un primo momento di tensione, molti dei ragazzi presenti hanno lasciato l'edificio e si sono riversati in autostrada con i loro mezzi. Altri hanno iniziato a smontare le casse e le strutture usate per il rave. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato oltre 600 persone. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, sui social ha commentato: "Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia".