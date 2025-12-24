Logo Tgcom24
Cronaca
Emilia Romagna
vittima un 76enne

Pirata della strada travolge e uccide un pedone nel Reggiano

24 Dic 2025 - 11:57
È caccia al pirata della strada che martedì sera a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ha investito e ucciso un 76enne travolgendolo con la sua auto mentre l'anziano tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La vittima, Nicola Ambresi, stava riattraversando la strada quando, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell'oscurità e della fitta pioggia, è stato centrato in pieno da un veicolo in corrispondenza della striscia di mezzadria. L'impatto è stato violentissimo: l'anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

