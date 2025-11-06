Uomo trovato morto sul ciglio della strada nel Monzese: ipotesi auto pirata

Un uomo è stato trovato morto a Veduggio con Colzano (Monza), sul ciglio della strada. Potrebbe essere stato travolto da un'auto, ma a decretare le cause del decesso sarà l'autopsia disposta dal pm, dopo un primo esame del medico legale, intervenuto sul posto insieme al 118 e ai carabinieri. Il luogo del ritrovamento - via Giuseppe Verdi, una strada secondaria tra campi e cascine - è stato esaminato approfonditamente alla ricerca di indizi per risalire a un presunto pirata della strada. Anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona sono state acquisite alla ricerca di altri indizi utili.