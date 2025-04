Pierina, il "maraboutage" di Louis Dassilva contro Pm e poliziotti

Proseguono le indagini sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di casa in via del Ciclamino a Rimini. A giorni è attesa la decisione del gip sulla richiesta di scarcerazione per il vicino di casa Louis Dassilva, indagato per l'omicidio, in carcere dal 16 luglio scorso. "Quarto Grado" dà conto di un'inedita intercettazione con il Senegal dove l'uomo invoca riti voodoo.