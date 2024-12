Omicidio Pierina Paganelli, la convinzione della nuora Manuela: "Uccisa da più persone"

"Parlo sempre di loro, loro, loro: al plurale. Non perché pensi a qualcuno in particolare, ma perché il mio cervello non riesce a concepire che qualcosa del genere possa essere stato fatto da una sola persona". Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata a Rimini la notte del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate, racconta all’inviata di "Quarto Grado" una sua convinzione profonda: a uccidere la suocera erano almeno in due.