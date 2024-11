Omicidio Pierina Paganelli, isolate tracce di Dna femminile sul suo corpo

Un omicidio per cui la Squadra Mobile coordinata dal sostituto Daniele Paci ha indagato Louis Dassilva, 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio di quest'anno. Proprio dai difensori di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, arriva la conferma sulla determinazione di Dna femminile sui resti di Pierina. "E' stato chiuso incidente probatorio - dice l'avvocato Fabbri -. Non è emerso il profilo del Dassilva neppure con la nuova macchina". Si tratta della crime-lite che il genetista Emiliano Giardina, il consulente del Gip, ha fatto arrivare direttamente dagli Stati Uniti e in grado di evidenziare le minime tracce biologiche sui reperti.