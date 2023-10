Giallo di Rimini, gli ultimi istanti di vita di Pierina prima dell'omicidio

C'è un video che mostra le immagini dell'auto di Pierina (Piena Paganelli), uccisa di lì a pochi minuti a Rimini lo scorso 3 ottobre nell'atrio del suo condominio. Le immagini, riprese dalla telecamera interna di una farmacia che si trova di fronte il palazzo che fa parte del complesso di Ca' Acquabona in via del Ciclamino, vengono mostrate in esclusiva a "Mattino Cinque News". Alle 22:08 si intravedono le luci dei fari posteriori dell'auto della 79enne. "La donna tiene il freno in attesa che si apra il cancello", racconta Emanuele Canta inviato della trasmissione di Canale 5.

Si tratta degli ultimi istanti di vita di Pierina prima di giungere al box auto dove ha parcheggiato l'auto e poi è stata uccisa con 17 coltellate. Dalle immagini, dunque, si vede l'auto della donna che entra nel garage e subito dopo due sagome che si avvicinano all'ingresso del condominio. "Da lì basta scendere poche scale per raggiungere i box dove la donna è stata uccisa - continua il giornalista -. Dopo l'ingresso di Pierina nei garage nessuno sembra seguirla per quella rampa e qualche secondo dopo inizia a lampeggiare la luce del cancello, segno che si sta per chiudere". Dunque secondo Canta sembrerebbe che qualcuno abbia controllato l'arrivo della 79enne per poi raggiungere l'ingresso del condominio dal portone principale, quello riservato ai pedoni.

Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti nell'ambito delle indagini per l'omicidio della 79enne. Una delle piste si concentrerebbe anche sull'incidente, che da subito ha assunto i connotati dell'aggressione, in cui è rimasto coinvolto il figlio Giuliano che questa estate è stato ritrovato in coma al margine della strada con il cranio sfondato e che avrebbe saputo della morte della madre proprio dall'ospedale in cui è ancora ricoverato per la riabilitazione.