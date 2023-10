Giallo di Rimini, il fratello della nuora di Pierina: "Prelevate le mie impronte digitali e il mio Dna"

Continuano le indagini per fare luce sull'omicidio di Piera Paganelli (detta Pierina), la 79enne trovata morta a Rimini lo scorso 3 ottobre nell'atrio del condominio che fa parte del complesso di Ca' Acquabona, in via del Ciclamino. Negli ultimi giorni sono state ascoltate diverse persone legate alla famiglia dell'anziana uccisa con 17 coltellate. Tra queste c'è Loris Bianchi il fratello di Manuela, la nuora di Pierina, che ai microfoni di "Mattino Cinque News", all'uscita della questura, ha dichiarato: "Mi hanno preso le impronte digitali e il Dna".

Sarebbero tutti accertamenti di routine, ha spiegato Bianchi che non si è mostrato preoccupato alle telecamere di Canale 5 mentre ha parlato anche dell'attenzione mediatica nei suoi confronti: "Abbiamo giornalisti sotto casa dalla mattina alla sera - ha spiegato - tutta questa attenzione sulla mia famiglia fa notizia, quanto agli inquirenti è prassi che chiamino gli amici, vicini e parenti". Oltre alle analisi sul Dna, la polizia gli ha sequestrato anche un borsello. "Mi hanno trattenuto gli attrezzi da lavoro che avevo: un marsupio con una lametta e i vestiti che avevo", ha raccontato.

L'uomo la notte dell'omicidio ha assicurato di essere stato a cena dalla sorella e, oltre a fornirle un alibi, ha fatto sapere di essere a conoscenza della crisi tra Manuela e il marito Giuliano, figlio di Pierina, che questa estate è stato coinvolto in gravissimo incidente che da subito ha assunto i connotati dell'aggressione. Gli inquirenti, infatti, starebbero indagando anche per capire se ci sono delle connessioni tra la morte della 79enne e l'incidente del figlio che mesi fa è stato ritrovato in coma al margine della strada con il cranio sfondato. L'uomo, tra le altre cose, ancora ricoverato in ospedale sarebbe venuto a conoscenza anche del tradimento da parte della moglie che avrebbe una relazione con un vicino di casa: "Delle cose mie personali sono più le cose che leggo dai giornali", aveva dichiarato ai microfoni di "Pomeriggio Cinque".

Proprio del presunto tradimento della moglie di Giuliano, Loris Bianchi ha detto della sorella: "Da quello che so con Luis, il vicino di casa, c'era solo un rapporto di amicizia fraterno. Io credo molto nell'amicizia uomo e donna".