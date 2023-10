Giallo di Rimini, i vicini di casa di Pierina: "Famiglia tranquilla, siamo sconvolti"

A "Mattino Cinque News" le testimonianze nel condominio dove è stata uccisa la 79enne: "Finché il caso non è risolto abbiamo paura"

Chi ha ucciso Piera Paganelli? Ai microfoni di "Mattino Cinque News" i residenti del complesso di Ca' Acquabona, nella periferia sud di Rimini dicono di avere paura dopo l'uccisione della 79enne trovata in una pozza di sangue nel box del condominio dove abita anche il figlio Giuliano, rimasto gravemente ferito quest'estate in un incidente.

"Pierina era tranquilla e simpatica", racconta una vicina di casa. "Era una persona dolce, dal rubinetto del condominio veniva a prendere l'acqua per innaffiare le piante mentre il figlio e la nuora li conoscevo solo di vista", aggiunge un'altra inquilina del palazzo: "All'apparenza sembrava una famiglia unita, non ho notato nulla di strano".

Tra le piste su cui si stanno concentrando gli inquirenti per trovare il killer c'è l'incidente al figlio di Pierina ritrovato in coma l'estate scorsa sul ciglio della strada con il cranio sfondato: secondo i legali della famiglia si poteva supporre un'aggressione.

Ai microfoni del programma di Canale 5, un vicino di casa della vittima definisce Giuliano, ancora ricoverato in ospedale ma cosciente, come un tipo "riservato" a differenza della madre: "Non sembrava legasse con gli altri ma con Pierina ci si vedeva spesso e anche con la nuora sembrava tutto normale".