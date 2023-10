La madre di Giovanni Padovani chiede scusa per gli audio contro Alessandra Matteuzzi

"Ho sempre cercato di calmare Giovanni e Alessandra. In quell'occasione, ho avuto un crollo". Così, in collegamento a "Quarto Grado", Virginia Centini, la madre di Giovanni Padovani, il 27enne reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, giustifica i suoi forti messaggi audio contro la 56enne, chiedendo comunque scusa per i toni utilizzati.

"Ero, purtroppo, venuta a conoscenza di cose gravissime successe, che mi avevano piuttosto deluso", spiega la donna, specificando, "per rispetto di Alessandra", di non voler entrare nel merito della questione.

"Non mi riconosco quasi in quelle registrazioni", conclude Centini, specificando di aver provato ad aiutare il figlio. "Nell'ultimo mese, gli ho detto spesso che l'avrei accompagnato da uno specialista, ma lui era sempre a Bologna da Alessandra".