Alessandra Matteuzzi, l'ex la tradì più volte: i video di rapporti sessuali con altre donne mostrati ai compagni di squadra

Sull'omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, emergono nuovi particolari.

L'ex fidanzato e calciatore 27enne Giovanni Padovani nei mesi precedenti l'uccisione condivise, in una chat di gruppo con i suoi compagni di squadra, video dei suoi rapporti sessuali con altre donne. Per gli investigatori appare plausibile ritenere che sia stato Padovani e non Matteuzzi (come invece lui aveva più volte detto) ad aver tradito in varie occasioni, "attuando condotte delle quali non ha esitato a divulgare informazioni e video vantandosi con ex compagni di squadra". Il 3 maggio avrà inizio il processo.