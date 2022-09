Bologna, Alessandra Matteuzzi insultata sui social dopo la morte: la famiglia sporge denuncia

In particolare, gli hater hanno commentato con toni aggressivi e offensivi l'abbigliamento della donna e la differenza d'età tra quest'ultima e Padovani. Per questo, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia. I reati ipotizzati sono diffamazione e, in alcuni casi, incitamento all'odio. Lo riporta il Resto del Carlino.

Gli esposti verranno probabilmente depositati entro la fine di questa settimana. "In generale, ci vorrebbe rispetto per chi non c'è più, ma bisogna che le persone comprendano anche che non ci si può comportare sui social come se ci si trovasse in un saloon del Far West e che dovranno rispondere delle loro azioni, cui come sempre corrisponde una reazione adeguata", commenta l'avvocato

Chiara Rinaldi

, che rappresenta la famiglia di Alessandra.

Il caso -

Alessandra Matteuzzi è stata uccisa il 23 agosto sera. L'ex compagno, Giovanni Padovani, è stato arrestato e da allora si trova nel carcere della Dozza, a Bologna. Padovani era stato denunciato dalla vittima per stalking il 29 luglio, ma nei suoi confronti non erano stati adottati provvedimenti restrittivi.