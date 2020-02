Modena, selfie e pietre sui binari: denunciato un 14enne

Selfie e video in mezzo alle rotaie, sassi contro un treno in transito e uno poggiato sul binario poco prima che passasse. Tre minorenni, uno di 14 anni e due più giovani, sono stati identificati dai carabinieri a Carpi (Modena). Nei confronti del 14enne, unico imputabile, si procede per attentato alla sicurezza dei trasporti e getto pericoloso di cose. L'accaduto è stato segnalato alla Procura per i minorenni.