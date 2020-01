Sydney, si sporge da una scogliera per scattarsi un selfie: modella precipita per 30 metri e muore

Una tragedia simile era capitata solo qualche mese fa nel medesimo luogo. A nulla sono servite le recinzioni che dovrebbero impedire ai turisti di avvicinarsi troppo allo strapiombo. Il sindaco della città australiana ha annunciato che verranno prese ulteriori misure di sicurezza. Il profilo Instagram della bellissima Madalyn Davis è stato "preso d'assalto" da molti giovani che hanno voluto dare l'addio alla modella.

A crew from Marine Rescue Middle Harbour is involved in a search for a woman in her early 20s missing from Diamond Bay in Sydney's east. Emergency services were alerted after a group of people taking photos inside the fence early this morning regathered & could not find the woman pic.twitter.com/Du5GCuPxTn