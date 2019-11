Thailandia, turista precipita in una cascata mentre fa un selfie: morto

Un turista francese è morto dopo essere scivolato in una cascata sull'isola thailandese di Koh Samui, mentre cercava di fare un selfie. Lo ha detto la polizia locale. L'incidente è avvenuto in una delle località più amate dei turisti per le sue spiagge di sabbia bianca e le escursioni nella giungla. Il 33enne è caduto nella cascata Na Mueang 2, nello stesso punto dove a luglio è morto un turista spagnolo.