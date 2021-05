Modena, camion con vaccino Moderna va in avaria in autostrada: salvate 400mila dosi

Un camion con 400mila dosi di vaccino anti-Covid è andato in avaria in autostrada all'altezza di Modena, mentre era diretto a Pratica di Mare. Il carico, proveniente dall'azienda statunitense Moderna, è stato salvato grazie all'intervento dei sanitari dall'Ausl di Modena. Come ha confermato dagli Usa la casa farmaceutica, la catena del freddo è stata mantenuta e i vaccini sono integri e somministrabili senza alcuna limitazione.

Il camion, come ha riferito la Regione, ha avuto un guasto meccanico. In attesa della riparazione i vaccini sono stati ospitati nelle celle frigorifere dell'ex aeronautica militare di Modena dove è stato allestito l'hub vaccinale.

"Abbiamo soltanto fatto quello che qualsiasi altra Azienda sanitaria avrebbe fatto di fronte a una situazione come questa: cercare di fare tutto il possibile per garantire la conservazione di questi preziosi vaccini". Così la Direzione generale dell'Ausl di Modena ha commentato il salvataggio di 400mila vaccini Moderna.

"Appena ricevuta la telefonata - spiega Nilla Viani, direttrice del Dipartimento Farmaceutico Aziendale - ci siamo attivati per preparare tutti i nostri congelatori all'arrivo dei vaccini. Vi abbiamo collocato le confezioni tenendo costantemente monitorata la temperatura, in modo che non si interrompesse la catena del freddo. Grazie all'aiuto del personale della scorta che accompagnava il camion, successivamente sono state ricollocate le scatole nel nuovo mezzo per il trasporto, previo un accurato controllo della corrispondenza dei quantitativi".

Utilizzando "strumentazioni all'avanguardia - aggiunge - abbiamo avuto un monitoraggio costante dei parametri della catena del freddo e il servizio di Ingegneria Clinica Ausl ha fornito tutta la documentazione da inviare all'azienda produttrice".

"Ringraziamo, e lo facciamo anche a nome del Commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, che ci ha fatto personalmente questa richiesta, tutti i nostri sanitari che hanno permesso di salvare i vaccini - hanno commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini -. Senza il loro intervento questa grande quantità di dosi sarebbe sicuramente andata perduta. E' una ulteriore conferma della competenza, della professionalità e della capacità di operare in situazioni di emergenza del personale sanitario di questa Regione, impegnato ogni giorno a far funzionare la macchina vaccinale".