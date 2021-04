Usa, rovinate milioni di dosi di vaccino Johnson&Johnson: ritardi nelle consegne

Ansa

Un errore umano in uno stabilimento di Baltimora ha causato la "rovina 15 milioni di dosi di vaccino Johnson&Johnson", causando ritardi nelle consegne negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times, citando fonti federali. L'impianto in causa è gestito da una società partner di J&J e AstraZeneca. Gli ingredienti dei due vaccini sarebbero stati per errore uniti, rovinando milioni di dosi e mettendo in dubbio le consegne del prossimo mese.