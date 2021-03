Vaccini, Austria: colloqui con Mosca per un milione di dosi Sputnik 

L'Austria ha avviato colloqui con la Russia per acquistare un milione di dosi del vaccino Sputnik. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, secondo quanto riportato dal Guardian. "Non ci devono essere paraocchi geopolitici sui vaccini", ha detto il cancelliere. Kurz è stato attaccato dai partiti d'opposizione per non aver acquistato tutti i vaccini anti-Covid che Vienna avrebbe potuto ottenere con il programma di acquisti Ue.