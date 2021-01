Vaccini, i Nas di Forlì indagano su 800 dosi andate perse per un guasto

Ansa

I carabinieri del Nas di Forlì indagano su 800 dosi di vaccino Moderna andate perse per un guasto al congelatore in cui erano stoccate, all'ospedale Morgagni Pierantoni. A segnalarlo è stata l'Ausl Romagna e, secondo le prime ipotesi, un errore umano potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo il guasto. I militari hanno sequestrato il frigorifero e le dosi, ormai inutilizzabili.