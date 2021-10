Incidenti sul lavoro, operaio 22enne muore schiacciato nel Bolognese

Facebook/Interporto Bologna

Un operaio di 22 anni originario della Guinea Bissau è morto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno all'1 di questa notte all'Interporto di Bologna, il polo logistico che ha sede a Santa Maria in Duno di Bentivoglio. Il giovane stava lavorando in un magazzino quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra una ribalta e il mezzo pesante parcheggiato a ridosso per il carico merce venendo schiacciato.