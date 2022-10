Aggredito fuori dalla discoteca a Reggio Emilia, la mamma di Giuseppe Checchia: "È in fin di vita"

"È in fin di vita". Così la madre di

Giuseppe Checchia

19enne

Castellarano a Reggio Emilia

, la madre delaggredito fuori da una discoteca di, descrive la situazione clinica del figlio che è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara. Il ragazzo, finito al centro di una rissa, è stato portato in ospedale dagli amici dopo essere stato colpito con una pietra alla testa.

Leggi Anche Caso Saman Abbas, i parenti giurarono sul Corano di non parlare del delitto

A

"Pomeriggio Cinque"

Domenica Basile

chiede giustizia

, l'appello della madre: "Lui è la mia luce ed ora la casa è vuota - ha spiegato -, mi hanno detto che ora e sul filo di un rasoio. Giuseppe è un ragazzo d'oro sia con i suoi amici sia con me, quando non riesco ad alzarmi dal letto lui cucina per me e mi porta i pasti a letto". La donnaper quanto avvenuto fuori da quella discoteca: "I suoi amici mi hanno raccontato la brutalità con cui lo hanno aggredito - ha aggiunto -. Gli hanno scaraventato addosso un masso con l'intenzione di fargli del male. Il suo amico è riuscito a spostarsi ma mio figlio no. Io ho denunciato tutti i presenti, anche i buttafuori della discoteca perché non si può rischiare la vita in questo modo".

E

sul motivo

che avrebbe potuto far scoppiare la rissa, la madre di Giuseppe Checchia dice: "I suoi amici mi hanno riferito che non conoscevano quei ragazzi - ha spiegato -. All'interno della discoteca c'è stato un diverbio con questo gruppo di ragazzi di Sassuolo. Per questo mio figlio e i suoi amici hanno provato ad andar via perché vevano capito che loro volevano solo fare a botte ma, quano sono usciti, se li sono ritrovati di fronte. In quel momento un ragazzo ha lanciato il masso contro i ragazzi, colpendo in faccia e in testa mio figlio".