Giallo di Rimini, Loris Bianchi e la frase "giustizia è stata fatta" dopo la morte di Pierina: "Fu istintiva, sospettavo di tutti"

Ospite in studio a "Quarto Grado" Loris Bianchi, il fratello della nuora di Pierina Paganelli, la 79enne uccisa il 3 ottobre con 27 coltellate e ritrovata cadavere l'indomani nei sotterranei del condominio dove risiedeva a Rimini, dirada i suoi dubbi nei confronti del vicino di casa di Pierina, Louis Dassilva: "Nel primo periodo ho sospettato di tutti, poi, però, pian piano, sono andati via conoscendo la persona", spiega l'uomo che torna sulla frase "giustizia è stata fatta" detta a Louis la mattina del ritrovamento: "E' stata una frase istintiva, che mi è venuta fuori perché volevo dei feedback da parte delle persone che erano lì vicine dove era successo l'omicidio", racconta Loris.

Alla domanda sul presunto zoppicamento di Louis il giorno dell'omicidio, nonostante alcune telecamere lo avessero ripreso camminare normalmente, Loris risponde: "Lui cercava un appoggio, non ricordo se zoppicava ma nell'avvicinarsi al divano non era stabile", racconta l'uomo in diretta. E sui messaggi cancellati tra la sorella Manuela e Louis aggiunge: "Non ho mai visto quei messaggi e lei mi ha detto di non averli mai inviati".