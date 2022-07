18 luglio 2022 11:38

Siccità, nel Po in secca si gioca a bocce: le foto shock

E' disperata la condizione del fiume Po a causa della siccità. Nel tratto tra le province di Parma e Reggio Emilia la domenica si gioca a bocce sul letto prosciugato di quello che è il corso d'acqua più lungo d'Italia e tra i maggiori in Europa. L'emergenza, che interessa tutta la pianura Padana, resta grave: le stazioni di monitoraggio dei livelli delle portate del fiume Po sono ancorate al di sotto delle quote minime dei flussi; le precipitazioni, cadute in modo disomogeneo nell'area distrettuale e talvolta sotto forma di fenomeni violenti e grandine, si sono rivelate scarse e le temperature, dopo un temporaneo abbassamento, sono ritornate sopra gli standard stagionali e con stimata tendenza all'aumento ulteriore. Questa la denuncia dell'Autorità distrettuale del Fiume Po.