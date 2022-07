Siccità: nel Ferrarese i produttori diventano "spazzini" per salvare le vongole dalle alghe

È il frutto del lavoro appena iniziato di oltre 1600 produttori locali che a Goro , nel Ferrarese, si sono tuffatti in acqua sotto un sole rovente per salvare la produzione delle vongole. Gli allevamenti sono sempre più a rischio per la presenza di una "massa verde" che soffocherebbe i mitili. Una vera e propria mobilitazione che si è scatenata per l'emergenza siccità in corso.

A Goro, in una delle lagune salmastre del Delta Po, 1600 pescatori si trasformano in "spazzini" per continuare a pescare e tutelare, così, l'ecosistema da un "tappeto verde" che mette a rischio gli allevamenti di vongole e la vita in laguna

"Le alghe assorbono ossigeno e con una presenza così massiccia causano anossia e soffocano tutte le forme di vita", ha fatto sapere

Fedagripesca - Confcooperative

. Le temperature equatoriali e la siccità di queste settimane - secondo quanto hanno spiegato dalla Federazione - hanno fatto aumentare la salinità delle acque della laguna: "È passata dal 22 per mille, ovvero 22 grammi di sale per 1 chilo di acqua, a 30 per mille avvicinandosi molto a quella del mare - hanno precisato gli esperti - Una situazione eccezionale che ha favorito questa proliferazione algale mettendo a repentaglio gli allevamenti di vongole, tra le produzioni ittiche simbolo della zona".

La mobilitazione -

100 chili a testa di alghe

totale di circa 160 mila chili

Dopo l’agricoltura, con le colture ridotte ai minimi storici, il grido d’allarme adesso riguarda uno dei settori portanti dell’economia del Delta del Po e dell’intera provincia. E così ogni mattina i pescatori locali, in attesa di finanziamenti, escono all'alba con le loro imbarcazioni e, con il rastrello alla mano, raccolgonoper un

Gli altri settori a rischio -

cozze e ostriche

Laguna di Venezia

Marinetta

Scardovari

Porto Viro

Orbetello

lago Trasimeno

Ma a subire le conseguenze dell'emergenza climatica sono anche altre produzioni come. È allerta in diverse zone d'Italia come lae inquella diin provincia di Grosseto. Grido d'allarme anche per i pescatori umbri del