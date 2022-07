Dai comuni del Po al Molise, così i credenti pregano per far piovere

Recita così l' orazione del Messale Romano per chiedere la pioggia. E chi è credente si è già radunato per recitarla e invocare l'acqua dall'alto.

Si prega vicino al Po

- Come scrive il quotidiano cattolico Avvenire, "pregare per la pioggia non solo si può, si deve". Lo sanno bene i credenti di Brancere, frazione di Stagno Lombardo, che a due passi dal Po hanno recitato il rosario davanti alla "santella", un particolare tipo di edicola votiva diffusa in Lombardia. Vicino al fiume è anche Sesto Cremonese, dove nella serata di venerdì era prevista una preghiera per la pioggia durante la processione.

Sempre in Lombardia, a

Pieve del Cairo

(Pavia) è stata organizzata una processione con il crocifisso ligneo del 1700 che campeggia nella chiesa della Confraternita. La decisione è a suo modo storica: come spiega Avvenire, questo gesto è stato ripetuto solo cinque volte in 200 anni.

L'esempio di Firenze

- Anche nelle città del resto d'Italia si invoca Dio per chiedere il dono dell'acqua. Su tutte c'è Firenze, dove l'arcivescovo Giuseppe Betori ha invitato i preti a recitare l'orazione per la pioggia nelle celebrazioni. Betori ha anche ricordato la "preghiera per la pioggia" composta da Paolo VI e da lui pronunciata all'Angelus del 4 luglio 1976, altro anno all'insegna del caldo anomalo: "Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti soffrono duramente per la siccità che ci ha colpito in questi giorni".

L'iniziativa a Rimini

- Come riporta Avvenire, la stessa idea è venuta al vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, che ha chiesto di pregare durante le messe per far scendere acqua dal cielo. Nel sito ufficiale della diocesi romagnola, si legge che "la perdurante condizione di siccità che colpisce i nostri territori, con conseguente rischio di grave danno alla produzione dei 'frutti della terra e del lavoro dell'uomo', invita la nostra comunità cristiana a invocare con fede nella preghiera il Signore del cielo e della terra datore di ogni bene".

Preghiere anche in Molise

- Su iniziativa dei vescovi delle quattro diocesi molisane, "come segno di vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori e alle loro famiglie", domenica 3 luglio in tutte le chiese della Regione si prega per la fine della siccità. Si tratta, spiegano i vescovi in una nota, di un "segno di affidamento a Dio, nella luce della fede, per manifestare e condividere con fiducia un bisogno con l'Eterno Padre e per aprirsi alla speranza e alla sua intercessione affinché possa presto arrivare una pioggia ristoratrice nei campi, donando serenità e fiducia a tutti coloro che sono impegnati nella fatica quotidiana".