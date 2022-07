Siccità, spuntano i negazionisti: "L'acqua? Trattenuta alla fonte per rovinare i raccolti"

Le notizie sulla siccità hanno scatenato i complottisti del web.

Su Twitter e Telegram, in particolare, l'emergenza viene definita una "truffa", "un modo per scroccarci altri soldi" inventato dal governo, che è "bugiardo", e dai media ("venduti"). Lo riporta l'Agi.it, ma leggendo tweet e messaggi vari sui social non è difficile imbattersi in un negazionista della siccità. "Non esiste alcuna siccità. Solo un anno un po' più secco del solito! Basta con ste stron****!": è solo uno degli ultimi.