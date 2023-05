Alluvione Emilia Romagna, lo chef Bruno Barbieri: "La mia casa allagata, penso a mia madre 90enne e non dormo"

"I miei sentimenti di fronte alla situazione drammatica? Di enorme tristezza e quasi incredulità - ha proseguito lo chef -. Bisogna parlare meno e fare di più. Inutile stare lì a fare polemiche. È ora di capire e agire. Quando la natura si arrabbia, succedono queste cose e bisogna lavorare sulle infrastrutture e su tutta l'area geografica. Vanno ripuliti i fiumi, messe in sicurezza le strade, bisogna tenere sotto controllo le colline. Abbiamo visto crolli e smottamenti che portavano giù tutto. Ora basta cercare i colpevoli. Tutti a lavorare".

"Pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo. Sapere di amici che vivono in quelle zone è uno strazio. Penso alle migliaia di persone evacuate che dovranno lottare con la melma. Bisogna agire in fretta - ha continuato Barbieri -. La natura non si placa, sembra quasi si stia ribellando. Le coste sono devastate, i danni all'agricoltura incalcolabili. Le nostre aree sono famose per le produzioni di frutti e ortaggi, temo abbiano perso tutto. Penso ai miei paesani con un grande senso di dolore. Viene un magone indescrivibile".

Il post su Instagram - Nelle scorse ore, lo chef ha voluto dedicare un post alle persone coinvolte. "Un pensiero e un abbraccio a tutti coloro che in queste ore stanno vivendo un momento così difficile in Emilia Romagna. Ricordate che non siete soli e che presto tornerete a essere più forti di prima. Forza ragazzi, siamo con voi!", ha scritto sui suoi social.