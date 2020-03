Coronavirus, ulteriori misure restrittive per la provincia di Piacenza

Nell'ambito dell'emergenza coronavirus, ulteriori misure restrittive sono state disposte dalla Regione Emilia Romagna per l'intero territorio della provincia di Piacenza. La nuova ordinanza del presidente Bonaccini prevede, tra l'altro, la sospensione delle attività economiche e il rafforzamento delle misure per garantire contenimento e distanziamento sociale. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui