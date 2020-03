Coronavirus, nonostante i divieti girano film porno in luoghi pubblici: tre denunciati nel Riminese

In barba alle norme e alle restrizioni anti-contagio da coronavirus , hanno realizzato film pornografici in luoghi pubblici , anche in pieno giorno, e perfino davanti alla sede del comando della polizia municipale. Per questo un 38enne, nato a Cesena, e due sue amiche sono stati denunciati dagli agenti delle polizia stradale di Rimini.

Come riporta Il Corriere Romagna, i tre sono stati identificati per via del fatto che nei filmini caricati sul web non hanno oscurato la targa dell'automobile, una miniminor, nella quale hanno girato le scene hard. Le "location" sono tutte tra Rimini e Bellaria.

Le autorità hanno contestato ai tre diverse violazioni, per lo più al codice della strada. Loro giurano di aver girato i filmati prima dell’entrata in vigore dei divieti (per poi caricarli solo successivamente in Rete). Sono in atto accertamenti della polizia postale per verificare la versione dei fatti.