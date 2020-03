Milano, per sfuggire ai poliziotti si getta nel Naviglio in secca: recuperato dal nucleo sommozzatori

Milano, per sfuggire ai poliziotti si getta nel Naviglio in secca: ferito Facebook 1 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 Facebook 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nelle strade più presidiate dai controlli per coronavirus nulla sfugge alle forze dell'ordine. Così un nordafricano è finito in ospedale, dopo essersi fratturato una gamba saltando nel Naviglio in secca, a Milano, per fuggire alla polizia che lo inseguiva. E' accaduto in via Lodovico il Moro, dove una volante era intervenuta per la segnalazione di una rapina in strada ai danni di una donna minacciata da un uomo, che, armato di coltello, si era fatto consegnare il cellulare.