Copparo (FE), il gallo Garibaldi non è sparito | L'animalista: "Sta bene è stato portato in una fattoria didattica"

Prima ha provocato il nervosismo e le proteste dei cittadini di Copparo (FE) esasperati del suo canto alle 4 del mattino, poi la preoccupazione degli

animalisti

sparizione

gallo Garibaldi

sta bene e continua a cantare

fattoria didattica

Morning News"

Garibaldi è diventato la mascotte di Copparo

il gallo è in ottima salute

programma di protezione

dopo la sua. Ma il, esemplare di 13 chili,dopo che è stato trasferito in una località segreta, ospite di una. A rendere note le sue condizioni è l'animalista Giovanni che spiega a ": "Si sono preoccupati tutti perché, alcuni animalisti addirittura hanno promesso una somma in denaro a chiunque l'avesse ritrovato. Maed è stato inserito in unperché c'era il pericolo che qualcuno lo avvelenasse".

Adesso Garibaldi ha lasciato il suo proprietario ed è stato affidato a una piccola fattoria dove ci sono altri galli e galline. "

Per ora non va d'accordo con gli altri galli

Garibaldi sembra molto triste perché senza la compagnia di Anita, la sua gallina

- spiega Giovanni - perché è il più grande e in ogni pollaio dovrebbe esserci un solo gallo tra le galline. Infine", conclude.