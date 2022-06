Il gallo Garibaldi canta troppo, scatta una petizione nel Ferrarese

Al gallo Garibaldi piace cantare, tanto e la mattina presto, fin dalle ore 4.

E da un anno ha innescato le proteste dei vicini del pollaio dove vive, a Copparo (Ferrara). Qui è scoppiato il caso, con tanto di petizione contro e un summit fissato per venerdì per cercare una soluzione al problema. Come racconta La Nuova Ferrara, con l'arrivo del caldo e le finestre aperte, il "chicchirichì" è tornato a sentirsi, troppo per qualcuno. Ma il problema è che Garibaldi non ha proprietari: è un gallo fuggito dal mercato del venerdì ed è finito in un cortile di viale Carducci, dove ha anche trovato la compagnia di una gallina, Biancaneve.