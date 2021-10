Austria, gallo condannato anche in Appello per il suo canto

Ansa

E' stato condannato anche in Appello il gallo di una fattoria in Tirolo, in Austria, che con il suo canto disturba il vicinato. Sarà allontanato. La sentenza bacchetta anche il contadino, che spesso usa il trattore a tarda ora. Non è stata accolta la sua linea difensiva, secondo cui il vicino, acquistando il terreno a ridosso della sua azienda agricola, avrebbe dovuto mettere in conto i rumori.