Svizzera, un gallo "condannato" dal Tribunale: cantava 44 volte al giorno

In un comune vicino a Zurigo, un gallo è stato "condannato" dal Tribunale svizzero perché con il suo chicchirichì infastidiva il vicinato: cantava fino a 44 volte al giorno, compresa la notte. Attraverso un'applicazione i vicini hanno scoperto che il livello del verso dell'animale raggiungeva gli 84 decibel, un livello decisamente troppo alto. Dopo la sentenza, il gallo potrà vagare e cantare all'aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22 in punto mentre la domenica a partire dalle 9. Il resto del tempo il proprietario lo dovrà tenere al buio in una stalla chiusa e anche insonorizzata.