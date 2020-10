"Clandestini tumore da sradicare", frase shock del sindaco di Ferrara: è polemica

E' polemica sulle parole del sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri. Il primo cittadino della città emiliana ha infatti scritto un post su Facebook definendo i "clandestini un tumore da sradicare". "Violenti, spacciatori e bivaccatori seriali, che altro non fanno che rendere meno sicura la nostra città - si legge ancora sui social -. Devono solo tornare da dove sono venuti. Per noi non sono né risorse né persone da integrare a nostre spese".